Японская полиция создаст команду для борьбы с лидерами преступных групп «Токурю»

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Токио, 22 мая (Jiji Press) -- Национальное полицейское агентство Японии заявило о создании нового подразделения, целью которого станет сбор и анализ информации о главарях преступных групп «токурю» — слабо организованных криминальных групп, состоящих из анонимных участников.

В рамках борьбы с «анонимно-подвижными преступными группами (сокращенно называемыми «токурю»)», которые через социальные сети участвуют в различных незаконных действиях, включая мошенничество, Национальное полицейское агентство объявило о стратегии усиления системы по выявлению зачинщиков. Основой станет создание в агентстве подразделения для сбора и анализа информации о ключевых фигурах, а также формирование специальной группы следователей со всей страны для их ареста. Запуск нового подразделения запланирован на 1 октября.

Столичное полицейское управление, играющее центральную роль в расследовании дел групп токурю, также проведет масштабную реорганизацию.

До настоящего времени японская полиция расследовала связанные с токурю дела о мошенничестве, создавая совместные следственные группы между префектуральными полицейскими управлениями и арестовывая исполнителей для получения информации о главарях. Однако этот метод затрудняется использованием группами токурю высоко защищенных приложений связи, что создает препятствия для «восходящих расследований», направленных на проникновение к руководству через арестованных исполнителей.

Создаваемое Национальным полицейским агентством «Подразделение анализа информации (рабочее название)» будет собирать и проверять поступающую со всей страны информацию о связях с руководящими кругами и отбирать «цели для задержания», включая зачинщиков, лиц, управляющих финансами, и людей, связанных с якудза.

Поскольку токурю имеют различные источники доходов, включая незаконную проституцию и мошенническую торговлю, подразделение будет сотрудничать с создаваемым Столичным полицейским управлением «штабом по противодействию» для всестороннего анализа информации. Помимо разработки стратегий задержания, включая рассмотрение применимых законов, оно будет выполнять роль командного центра общей координации.

Также будут расширены силы для ареста руководителей. Из префектуральных полицейских управлений в два этапа — в октябре и в апреле следующего года — будет привлечено в общей сложности 200 полицейских со специальными знаниями и высокими следственными способностями. Они будут командированы в штаб Столичного полицейского управления для работы по аресту «целей».

Столичное полицейское управление одновременно проведет реорганизацию, создав помимо штаба по противодействию специальный следственный отдел численностью 450 человек.

Учитывая особенности токурю, действующих по всей стране и за рубежом, Национальное полицейское агентство планирует создать благоприятную следственную среду, используя положения Закона о полиции, которые позволяют директору давать указания о создании необходимой системы, чтобы юрисдикция и масштаб полиции не препятствовали расследованиям.

Директор Национального полицейского агентства Кусуноки Ёсинобу на регулярной пресс-конференции 22 мая выразил решимость: «Важнейшей задачей является выявление и задержание ключевых фигур. С новой системой мы усилим общенациональный, межведомственный сбор и анализ информации и энергично продвинем задержание отобранных целей».

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