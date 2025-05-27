Префектуры рассматривают введение платы за спасательные операции на горе Фудзи — Сидзуока и Яманаси изучают возможность взимания платы за спасение в закрытый период

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Сидзуока, 23 мая (Jiji Press) — Префектура Сидзуока 22 мая объявила, что рассматривает введение платы за спасательные операции при несчастных случаях на горе Фудзи в период её закрытия. Губернатор Судзуки Ясутомо дал соответствующие поручения ведомствам. Соседняя префектура Яманаси также начала изучение данного вопроса. В апреле на закрытой для восхождений горе Фудзи произошла серия несчастных случаев, после чего местные мэры стали выступать за введение платы за спасательные операции.

Взимание платы за спасательные операции с использованием вертолётов при горных авариях уже практикует префектура Сайтама. Судзуки выступил с заявлением: «Это общенациональная проблема, и было бы желательно, чтобы центральное правительство проанализировало существующие проблемы и рассмотрело вопрос о том, как пострадавшие должны нести расходы на спасение». Он выразил намерение действовать в координации с префектурой Яманаси.

Период открытия горы Фудзи ежегодно продолжается с начала июля до начала сентября. Совет, созданный правительством и соответствующими органами местного самоуправления, призывает не подниматься на гору в закрытый период без надлежащей подготовки, однако несчастные случаи не прекращаются.

В апреле произошёл случай, когда китайский студент дважды за неделю нуждался в спасении. Мэр города Фудзимия префектуры Сидзуока Судо Хидэтада заявил: «Расходы на спасение должны нести сами пострадавшие», а мэр города Фудзиёсида префектуры Яманаси Хориути Сигэру отметил: «Хотелось бы ввести плату за спасение с помощью вертолётов».







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