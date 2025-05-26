Правительство рассматривает повторное использование почвы из Фукусимы в резиденции премьер-министра

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Токио, 23 мая (Jiji Press) -- Японское правительство рассматривает возможность повторного использования почвы, удаленной в ходе дезактивационных работ после аварии 2011 года на АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power, на территории резиденции премьер-министра в Токио, сообщили информированные источники.

Правительство надеется повысить понимание общественности относительно повторного использования почвы от дезактивационных работ в северо-восточной префектуре, где расположена пострадавшая от катастрофы АЭС «Фукусима-1». Данное решение было принято после того, как запланированные пилотные проекты по использованию почвы в Токио и соседней префектуре Сайтама провалились из-за противодействия местных жителей.

В ближайшее время правительство планирует разработать базовую политику по переработке и окончательному захоронению почвы, включая ее использование в резиденции премьер-министра. К лету также планируется составить конкретную дорожную карту.

Около 14 миллионов кубических метров почвы от дезактивационных работ в настоящее время хранится на промежуточных объектах в городах Окума и Футаба префектуры Фукусима, где расположена АЭС TEPCO. Три четверти от общего объема с концентрацией радиоактивности ниже 8000 беккерелей на килограмм планируется повторно использовать в общественных проектах, а оставшаяся часть подлежит окончательному захоронению за пределами префектуры Фукусима до марта 2045 года.

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