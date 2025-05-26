В Филиппинах задержаны 7 членов преступной группировки «JP Dragon»

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Манила, 23 мая (Jiji Press) -- Иммиграционные власти Филиппин задержали семь членов преступной группировки «JP Dragon», базирующейся в этой юго-восточноазиатской стране и состоящей из бывших японских якудза, стало известно в пятницу.

Все задержанные, включая подозреваемых Исикава Хикари (45 лет) и Морихиро Масато (37 лет), находились в розыске японской полиции по подозрению в краже.

Пятеро, включая Исикава, были обнаружены 21 мая в жилом районе провинции Булакан, расположенной к северу от Манилы, а Морихиро и еще один член группировки были найдены в тот же день в кондоминиуме в столичном регионе.

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