NTT успешно провела эксперимент с «летающим громоотводом» на дроне

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Токио, 23 мая (Jiji Press) -- Nippon Telegraph and Telephone Corp. успешно провела эксперимент по искусственному вызову и направлению молнии с помощью дрона, открывая путь к лучшей защите ключевой социальной инфраструктуры, такой как коммуникационные сооружения, и людей от этого разрушительного природного явления.

В ходе эксперимента при приближении грозовых облаков запускается дрон, который провоцирует молнию и принимает прямой удар, предотвращая попадание молнии в землю. Компания разработала дрон, способный выдержать прямой удар молнии, с системой отвода электричества на землю через проводящий кабель. Ожидается, что технология поможет предотвратить ущерб в местах, где установка громоотводов невозможна, например на площадках проведения мероприятий под открытым небом.

Удары молнии не только становятся причиной человеческих жертв и пожаров, но и наносят ущерб инфраструктуре, включая коммуникационное оборудование. Строительные нормы обязывают устанавливать громоотводы на зданиях высотой свыше 20 метров, однако во многих случаях их монтаж на открытых пространствах затруднен.

В тестовом проекте, проведенном в городе Хамада префектуры Симане с декабря прошлого года по январь, исследовательская группа телекоммуникационной компании разработала дрон с металлическим экраном вокруг корпуса, не позволяющим электричеству попасть в основной блок при прямом ударе молнии.

Сначала, когда напряженность электрического поля на поверхности возросла — что является предвестником удара молнии, — дрон с кабелем подняли на высоту 300 метров. После включения наземного переключателя для обеспечения прохождения тока напряженность электрического поля вокруг дрона резко изменилась, и спровоцированная молния нанесла прямой удар. Высоковольтный ток прошел через экран и кабель в землю, а дрон продолжил полет без повреждений.

NTT отметила: «Это первый в мире успешный случай провоцирования молнии с помощью дрона».

В дальнейшем компания планирует повысить точность прогнозирования молний для практического применения, а также заняться разработкой методов накопления и использования энергии спровоцированных молний.

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