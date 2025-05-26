Министр юстиции Судзуки объявил «План ликвидации нелегальной миграции»

Новости

Токио, 23 мая (Jiji Press) -- Японское правительство ускорит рассмотрение заявлений о предоставлении статуса беженца для упрощения депортации «нелегальных» иностранцев, заявил 23 мая министр юстиции Судзуки Кэйсукэ.

Министр юстиции Судзуки Кэйсукэ на пресс-конференции представил «План ликвидации нелегальной миграции для безопасности и спокойствия граждан», включающий меры по борьбе с незаконным пребыванием иностранцев. Основой плана является ускорение рассмотрения заявлений о признании статуса беженца с целью скорейшей депортации «нелегальных мигрантов». Это может вызвать обеспокоенность у защитников прав беженцев.

Министр заявил: «Мы намерены создать общество, в котором граждане смогут спокойно жить вместе с иностранцами, применяя строгие меры к тем иностранцам, которые не соблюдают правила».

План может вызвать опасения с точки зрения защиты беженцев. Для ускорения процедуры рассмотрения заявлений о статусе беженца правительство определит категории дел, которые заведомо не соответствуют определению беженца согласно Конвенции ООН о статусе беженцев.

Также планируется ускорить внедрение системы по образцу американской электронной системы авторизации поездок ESTA — перенести сроки с 2030 на 2028 финансовый год для предотвращения въезда в Японию иностранцев, склонных к незаконному пребыванию.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]