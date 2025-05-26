Nissan рассматривает продажу головного офиса в Йокогаме

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Токио, 23 мая (Jiji Press) -- Nissan Motor Co. рассматривает продажу здания головного офиса в Йокогаме к югу от Токио, стало известно 23 мая.

Стоимость здания оценивается свыше 100 миллиардов йен. Переживающий трудности автопроизводитель планирует использовать выручку от продажи для покрытия расходов, связанных с запланированным закрытием семи заводов по всему миру к 2027 финансовому году.

Выручка от продажи пойдет на покрытие расходов по закрытию предприятий. Рассматривается возможность заключения арендного договора с покупателем, что позволит Nissan продолжить использование офисных помещений.

В тот же день Nissan опубликовала материалы вопросов и ответов с брифинга для аналитиков, который провел 13 мая президент и генеральный директор Иван Эспиноса. На брифинге Эспиноса сообщил о возможности возникновения в 2025 финансовом году дополнительных расходов на реструктуризацию в размере 60 миллиардов йен и заявил: «Расходы планируется покрыть за счет продажи активов». Какие именно активы будут проданы, он не уточнил.

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