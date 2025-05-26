Японская полиция арестовала 16-летнего подростка из мошеннической группировки, базирующейся в Мьянме

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Нагоя, 24 мая (Jiji Press) -- Японская полиция арестовала 16-летнего подростка за предполагаемые мошеннические звонки в качестве члена базирующейся в Мьянме мошеннической группировки, стало известно 24 мая.

В связи с делом о мошенничестве, базирующемся в Мьянме, полиция префектуры Айти арестовала подростка (16 лет), который был защищен властями соседнего Таиланда и вернулся на родину, по подозрению в мошенничестве за участие в качестве исполнителя звонков.

По данным отдела по расследованию организованной преступности, подросток — ученик старшей школы из района Мидзухо города Нагоя в центральной Японии. Он не явился на запланированный на 19 мая добровольный допрос, и его местонахождение стало неизвестным. Когда полиция префектуры разыскивала его, 23 мая он был обнаружен в префектуре Сайтама. Из-за опасений, что он может скрыться, расследование было переведено в принудительный режим.

Подросток обвиняется в том, что 14 января в сговоре с подозреваемыми Исикава Сёки (32) и Яти Томонари (22), оба безработные и повторно арестованные по другому обвинению в мошенничестве, выдавая себя за полицейского из полиции префектуры Айти, позвонил на мобильный телефон мужчины из префектуры Миэ, находившегося в командировке в американском штате Орегон, сообщив: «Ваш счет используется для преступлений», и обманом заставил перевести 9,9 миллиона йен.

По данным отдела, в начале декабря прошлого года подросток был завербован через Telegram мужчиной, который сказал: «Есть работа, где можно развить навыки программирования», и въехал в Мьянму через Таиланд. На базе под руководством азиатского координатора он участвовал в мошенничестве в качестве исполнителя звонков вместе с примерно 8 японцами, включая подозреваемого Исикава, но в середине февраля этого года был защищен и вернулся на родину.

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