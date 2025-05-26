Режиссер Сэто Момоко получила Международную премию критиков за анимационный фильм на Каннском кинофестивале

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Канны, Франция, 24 мая (Jiji Press) -- Анимационный фильм японского режиссера Сэто Момоко «Одиссея одуванчика» был удостоен премии Международной федерации кинокритиков на 78-м Каннском международном кинофестивале 24 мая.

Режиссер Сэто — уроженка Токио. Призёрская работа представляет собой франко-бельгийскую продукцию, рассказывающую без диалогов о семенах одуванчика, которые путешествуют по вселенной, пережив ядерный взрыв. Картина была показана заключительным фильмом «Недели критиков», проходящей параллельно с основным кинофестивалем.

Обосновывая награду, Международная федерация кинокритиков высоко оценила «великолепный монтаж Сэто и уникальную технику изображения, сочетающую формы классической и современной анимации».

Федерация, известная как Фипрески, заявила: «Мы выбрали этот фильм за великолепный монтаж и использование особых техник изображения, которые сочетают классические и современные формы анимации». Федерация также наградила еще два фильма.

Тем временем «Золотая пальмовая ветвь» этого года досталась иранскому режиссеру-диссиденту Джафару Панахи за картину «Простая авария». Фильм «Ренуар» режиссера Хаякава Тиэ, единственный японский номинант, остался без главного приза.

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