Премьер-министр Исиба объявил о поддержке судостроительной отрасли в рамках экономической безопасности

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Майдзуру, префектура Киото, 25 мая (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии Исиба Сигэру посетил базу Морских сил самообороны Майдзуру в западной префектуре Киото для осмотра кораблей.

Премьер-министр Исиба Сигэру прибыл в город Майдзуру префектуры Киото и провел беседу с представителями крупной судостроительной компании «Japan Marine United» (JMU), которая занимается строительством кораблей Сил самообороны. В ходе японо-американских тарифных переговоров правительство предложило американской стороне сотрудничество в области экономической безопасности, включая судостроительную отрасль. Премьер-министр заявил журналистам: «Хочу еще больше поддержать японское судостроение, которое обеспечивает логистику, сохраняя при этом международную конкурентоспособность».

JMU строит «корабли с системой Иджис», отвечающие за противоракетную оборону, и первое в Японии арктическое исследовательское судно с ледокольными возможностями. Премьер-министр выслушал мнения представителей компании о проблемах японской судостроительной отрасли, включая нехватку кадров, и технологических преимуществах.

Ранее премьер-министр посетил базу Морских сил самообороны Майдзуру в том же городе. Он поднялся на борт новейшего эсминца типа «Могами» «Агано» и эсминца-вертолетоносца «Хюга», потратив около двух часов на осмотр кораблей. В обращении к военнослужащим морских сил он отметил: «То, что личный состав Сил самообороны укомплектован лишь на 90% от штатной численности, является крайне серьезной проблемой». Он подчеркнул намерение заняться улучшением условий службы военнослужащих Сил самообороны. Правительство в ближайшее время проведет совещание профильных министров для анализа принятых мер.

Затем премьер-министр отправился в город Комацу префектуры Исикава, где встретился за круглым столом с представителями крупной машиностроительной компании Komatsu.

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