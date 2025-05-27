Император Японии принял участие в Национальном фестивале посадки деревьев

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Титибу, префектура Сайтама, 25 мая (Jiji Press) -- Император Японии Нарухито принял участие в 75-м Национальном фестивале посадки деревьев в парке Титибу Мьюз в префектуре Сайтама недалеко от Токио 25 мая.

В своем приветственном слове Император вспомнил о восхождениях на горы в регионах Титибу и Окутитибу. Он отметил, что в последние годы, когда влияние изменения климата становится все более очевидным, возрастает важность роли лесов. «Беречь леса, выращивать здоровые леса, развивая циклическое использование древесины, и передавать их будущему — это наша миссия», — заявил Император.

Затем Император посадил три вида саженцев, включая дзелькову, и посеял два вида семян, включая акашидэ.

Перед этим Император посетил святилище Титибу в одноименном городе и осмотрел касабоко и ятаи — платформы, используемые в «Ночном празднике Титибу», который входит в тройку крупнейших фестивалей «хикияма» с передвижными платформами. Он также посмотрел выступление детей в традиционном кабуки и сказал двум девочкам-школьницам: «Очень хорошо получилось».

Император завершил двухдневную поездку и вернулся в Токио тем же вечером. Императрица не смогла сопровождать его на протяжении всей программы из-за недомогания.

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