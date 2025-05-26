US Steel «будет под контролем США» — Трамп намекает на частичное поглощение со стороны Nippon Steel

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Вашингтон, 25 мая (Jiji Press) -- Президент США Дональд Трамп заявил журналистам 25 мая, что United States Steel Corp., которую японская Nippon Steel Corp. стремится полностью приобрести, «будет под контролем Соединенных Штатов».

Говоря о плане покупки американского сталелитейного гиганта US Steel японской Nippon Steel, Трамп заявил: «Не знаю, каким будет окончательный результат, но это инвестиция и частичное владение, а контроль останется у Соединенных Штатов». Хотя Nippon Steel стремится к полному поглощению, президент намекнул на возможность ограничиться разрешением на приобретение лишь части акций.

Трамп подчеркнул: «(US Steel) останется под контролем США. Иначе я не позволю этой сделке состояться». Он дал положительную оценку: «(Nippon Steel) собирается инвестировать миллиарды долларов в сталелитейную отрасль. Это хорошая компания».

Эти комментарии прозвучали после того, как Трамп 23 мая выразил в социальных сетях намерение поддержать «запланированное партнерство» между Nippon Steel и US Steel. В том же посте он заявил, что возможные инвестиции принесут США экономический эффект в 14 миллиардов долларов (около 2 триллионов йен). Однако он не уточнил, одобрит ли план поглощения, и не раскрыл детали партнерства.

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