368 останков погибших на войне захоронены в национальном мемориале — церемония поминовения в Тидоригафути к 80-летию окончания войны

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Токио, 26 мая (Jiji Press) — В национальном мемориале Тидоригафути в районе Тиёда прошла церемония поминовения, во время которой были захоронены останки 368 японцев — неопознанных жертв Второй мировой войны, погибших за границей. В организованной министерством здравоохранения церемонии участвовали около 400 человек, в том числе родственники погибших.

Новые останки были обнаружены на острове Иото (широко известном как Иводзима), Соломоновых островах, в России и других местах. Общее количество захороненных в мемориале останков составило 371 008 человек, включая умерших в послевоенном сибирском плену.

Прошло 80 лет после окончания войны, но из примерно 2,4 миллиона японцев, погибших за границей, останки 1,12 миллиона до сих пор не найдены. Министерство здравоохранения активизирует работы по сбору останков.

В церемонии участвовали принц Акисино и принцесса Кико, а также премьер-министр Исиба Сигэру. Министр здравоохранения Фукуока Сукэмаро заявил: «В год 80-летия окончания войны мы должны передать уроки той войны будущим поколениям. Мы сохраним эту память, чтобы не допустить повторения трагедии».

Мемориал был построен в 1959 году для захоронения неопознанных останков, доставленных репатриантами и найденных в ходе поисковых операций.

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