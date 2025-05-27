Идентификация адресов буквенно-цифровыми кодами — Japan Post запускает новую интернет-услугу «Цифровой адрес»

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Токио, 26 мая (Jiji Press) — Компания Japan Post 26 мая объявила о внедрении системы «Цифровой адрес», которая позволяет идентифицировать адреса при помощи семизначных буквенно-цифровых кодов. При вводе такого кода в интернет-магазинах и на других сайтах адрес автоматически появляется на экране. Пока услуга доступна в приложении почтовых отделений.

Цифровой адрес можно бесплатно получить при регистрации в членской программе компании «Yu ID». Система позволяет зарегистрировать точный адрес с указанием номера дома и квартиры. При переезде цифровой код не изменяется, а при подаче уведомления о смене адреса новые данные автоматически обновляются в системе.

Компания предоставляет доступ к системе получения адресной информации по этим кодам, и такие крупные торговые группы, как Rakuten Group, рассматривают возможность её использования. Пользователи освобождаются от необходимости вводить длинные адреса, а компании получают актуальную адресную информацию, что предотвращает ошибки в доставке.

Существующие почтовые индексы продолжают действовать. Japan Post планирует добиться широкого распространения новой системы в течение примерно десяти лет.







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