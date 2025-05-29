Борец сумо Оносато получил титул ёкодзуна

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Ами, префектура Ибараки, 28 мая (Jiji Press). Совет Ассоциации сумо Японии единогласно принял решение повысить 24-летнего борца Оносато до ранга ёкодзуны – высшего звания в высшем дивизионе профессионального сумо (макуути).

Оносато стал первым ёкодзуной японского происхождения с тех пор, как в 2017 году этот титул получил Кисэносато, нынешний наставник Нисёносэки.

«Я займусь усердными тренировками, чтобы не запятнать звание ёкодзуны, и поставлю себе цель стать единственным в своем роде ёкодзуной», – сказал Оносато на церемонии в тренировойсном центре Нисёносэки в Ами, префектура Ибараки, где было оглашено решение о его повышении в звании.

Оносато, настоящее имя которого Накамура Дайки, дебютировал в профессиональном сумо на грандиозном турнире летом 2023 года.

Его повышение произошло после того, как он завоевал этот титул на втором подряд крупном турнире в этом месяце, что стало четвёртой победой в его карьере.

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