Скрытые убытки Банка Японии по гособлигациям выросли до 28 трлн йен

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Токио, 28 мая (Jiji Press) -- Банк Японии опубликовал 28 мая финансовую отчетность за 2025 финансовый год, согласно которой скрытые убытки по японским государственным облигациям на конец марта составили рекордные 28 624,6 млрд йен против 9 433,7 млрд йен годом ранее. Резкий рост оценочных потерь обусловлен повышением доходности долгосрочных гособлигаций на фоне ужесточения денежно-кредитной политики центробанка.

Одновременно портфель государственных облигаций БЯ впервые за 16 лет сократился — на 1,9% до 574 227,5 млрд йен, что стало результатом начатого в августе прошлого года сокращения объемов покупок гособлигаций.

Банк Японии ведет учет облигаций исходя из их удержания до погашения, поэтому скрытые убытки не отражаются в финансовой отчетности. Хотя сомнения в финансовой устойчивости БЯ могут негативно сказаться на финансовых рынках, управляющий Уэда Кадзуо подчеркивает, что рост скрытых убытков «не создает препятствий для проведения денежно-кредитной политики».

Банк Японии отказался от политики отрицательных ставок в марте прошлого года, завершив эпоху масштабного монетарного стимулирования, и дважды повышал ключевую ставку — в июле и январе текущего года. Доходность новых 10-летних гособлигаций, служащая ориентиром для долгосрочных ставок, выросла с примерно 0,7% на конец марта прошлого года до около 1,5% на конец марта этого года, что привело к падению рыночной стоимости облигаций значительно ниже их балансовой стоимости.







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