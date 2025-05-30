Лидеры Японии и Черногории провели переговоры на японском языке без переводчиков — Исиба: «Исторические переговоры»

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Токио, 28 мая (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и премьер-министр Черногории Спайич Милойко провели переговоры на японском языке без участия переводчиков в резиденции японского премьер-министра. Спайич свободно владеет японским языком, поскольку ранее обучался в Японии по государственной стипендиальной программе. Исиба с улыбкой отметил: «Переговоры с зарубежным премьер-министром на японском языке войдут в историю».

Исиба назвал Черногорию «важным партнером, разделяющим общие ценности и принципы» с Японией, и сообщил о введении с сентября безвизового режима для краткосрочного пребывания граждан Черногории в целях развития контактов между народами двух стран. Он также пообещал поддержку стремлению Черногории вступить в Европейский союз.

Спайич заявил: «Хотим открыть новый этап в дружественных отношениях между нашими странами» и выразил надежду на укрепление экономических связей. Черногория расположена на Балканском полуострове и была одной из республик в составе бывшей Югославии.

Исиба также провел встречу с великим герцогом Люксембурга Анри, выразив намерение сотрудничать в различных сферах, включая аэрокосмическую и финансовую области. Анри ответил: «Надеюсь на дальнейшее развитие двусторонних отношений».







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