Первый в Японии «бэби-бокс» под руководством администрации — город Идзумисано в префектуре Осака планирует запуск в следующем финансовом году

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Осака, 30 мая (Jiji Press) — Город Идзумисано в префектуре Осака (западная Япония) принял решение об установке «бэби-бокса» в партнёрстве с местным медицинским учреждением для анонимного приёма младенцев от родителей, которые не в состоянии их воспитывать. Городские власти планируют запустить систему в 2026 финансовом году. По информации городской администрации, в случае реализации проекта это будет третий подобный случай в стране и первый под руководством муниципальных органов власти.

Помимо этого, рассматривается возможность принятия так называемых «конфиденциальных родов», при которых роженицы раскрывают свою личность лишь ограниченному кругу медперсонала.

Первый в Японии «бэби-бокс» начал работу в больнице Дзикэй в городе Кумамото в мае 2007 года. К концу прошлого финансового года туда поместили 193 ребёнка. В марте нынешнего года аналогичная система заработала в больнице Санъикукай в токийском районе Сумида. Обе больницы также принимают «конфиденциальные роды».

Город Идзумисано вынесет на июньскую сессию городского совета проект дополнительного бюджета с выделением около 8 миллионов йен на ознакомительные поездки в больницу Дзикэй и другие учреждения. В дальнейшем планируется продолжить отбор медицинского учреждения-партнёра и разработку принципов функционирования системы.

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