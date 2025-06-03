Выставка документов о живосечении американских военнопленных — к 80-летию инцидента в университете Кюсю

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Токио, 3 июня (Jiji Press) — В музее медицинской истории университета Кюсю в городе Фукуока (юго-запад Японии) до 22 июня проходит выставка документов, связанных с инцидентом живосечения американских военнопленных 1945 года. Цель выставки — способствовать медицинскому образованию и воспитанию в духе мира через осмысление уроков прошлого.

В конце Тихоокеанской войны, в 1945 году, в Кюсюском императорском университете (ныне университет Кюсю) восемь американских военнопленных погибли в результате экспериментальных операций в рамках так называемого «инцидента с живосечением в университете Кюсю». На выставке представлены материалы, которые при жизни собирал покойный доктор Тоно Тосио, присутствовавший при операциях в качестве студента-медика и скончавшийся в 2021 году в возрасте 95 лет. Представитель университета Кюсю отметил: «Мы стремимся извлечь уроки из прошлого и применить их в медицинском образовании и воспитании в духе мира».

Экспонируется часть из примерно 300 материалов, которые родственники Тоно передали университету Кюсю в 2024 году. Среди них — план здания с рукописным обозначением местоположения «анатомической лаборатории», где проводились операции, а также копия предсмертной записки хирурга, покончившего с собой после ареста.

После окончания войны Тоно допрашивался союзными войсками как свидетель происшествия и давал показания в суде над причастными к делу сотрудниками университета Кюсю. По завершении судебного процесса, стремясь выяснить подробности инцидента, он неоднократно выезжал в районы на границе префектур Кумамото и Оита, где потерпел крушение американский бомбардировщик B-29, и опрашивал местных жителей о том, как забирали пленных, настойчиво пытаясь докопаться до истины.

На основе собранных материалов он написал книгу об инциденте под названием «Позор», опубликованную в 1979 году. Университет Кюсю характеризует деятельность Тоно как «общественно значимую», отмечая высокую академическую ценность материалов.

Во время инцидента ректором университета Кюсю был морской адмирал. Согласно книге Тоно и другим источникам, военные де-факто контролировали университет, и операции проводились по инициативе военного командования. Тем не менее, детальные обстоятельства, приведшие к проведению операций, остаются невыясненными, поскольку профессор-хирург покончил с собой до начала судебного процесса.

Накадзима Рёко (25 лет), студентка 6-го курса медицинского факультета, участвовавшая в систематизации переданных материалов, поделилась: «В военное время под принуждением люди могут поддаваться общему течению. Я вновь дала себе клятву как будущий врач неукоснительно соблюдать этические принципы».

Старший сын Тоно, врач Тоно Сумихико (68 лет), прокомментировал выставку следующим образом: «Думаю, отец был бы очень рад. Хотелось бы, чтобы об этом инциденте узнали представители всех поколений, особенно молодежь».

Выставка продлится до 22 июня.









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