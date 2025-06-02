Американский военнослужащий не признал вину — первое заседание по делу о сексуальном насилии в районном суде Наха

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Наха, префектура Окинава, 2 июня (Jiji Press) — В районном суде Наха состоялось первое заседание по делу американского морпеха, обвиняемого в изнасиловании с причинением телесных повреждений после попытки принуждения женщины к половой близости в префектуре Окинава в мае 2024 года. Подсудимый — 22-летний капрал морской пехоты США Клейтон Джамел, дислоцированный на Окинаве, — не признал себя виновным. Заседание проходило с участием присяжных заседателей под председательством судьи Обата Кадзухико.

При оглашении обвинений Клейтон пояснил, что не пытался принудить женщину к половой близости. «Я её не душил и никаких травм не наносил. Я вообще ничего не делал такого, что могло бы вызвать подозрения», — заявил он.

В своём вступительном слове прокуратура утверждала, что обвиняемый познакомился с женщиной в центре города и предложил проводить её домой. Получив отказ, он тем не менее сел вместе с ней в такси и поехал к дому её сожителя. Выйдя из такси, он проследовал за женщиной в дом и напал на неё, пока её партнёр спал.

Защита возражает, заявляя, что обвиняемый вышел из такси у дома сожителя женщины, обнял её и ушёл. Адвокаты категорически отрицают любые акты насилия.

Согласно обвинительному заключению, 26 мая прошлого года в префектуре Окинава обвиняемый с целью принуждения к половой близости обхватил женщину сзади руками, сдавил ей шею и применил другие виды насилия, причинив травмы, на заживление которых потребовалось около двух недель.

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