Акадзава Рёсэй вновь посетит США для переговоров по таможенным тарифам

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Токио, 2 июня (Jiji Press). Ожидается, что министр экономического возрождения Японии Акадзава Рёсэй посетит Соединённые Штаты на этой неделе для пятого раунда переговоров по тарифам Вашингтона, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Главный переговорщик Японии по тарифам, вероятно, проведет переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом и другими лицами в Вашингтоне 5 июня.

Токио и Вашингтон изучают возможность достижения соглашения на встрече лидеров двух стран на полях саммита «Большой семёрки» в Канаде в середине июня.

Премьер-министр Японии Исиба Сигэру может посетить США перед саммитом G7 для возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Акадзава вернулся домой с четвёртого раунда переговоров с официальными лицами США 1 июня.







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