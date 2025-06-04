Япония нацелена на расширение прямых иностранных инвестиций до 150 трлн йен к началу 2030-х годов

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Токио, 2 июня (Jiji Press) — Япония поставила новую цель по увеличению накопленного объёма прямых инвестиций из-за рубежа до 150 трлн йен к началу 2030-х годов.

Стремясь привлечь инвестиционный капитал из-за рубежа, правительство приняло новую задачу по наращиванию объёма прямых иностранных инвестиций в Японию до 150 трлн йен в максимально ранние сроки в первой половине 2030-х годов. Была также скорректирована прежняя цель достичь 100 трлн йен к 2030 году — теперь планка поднята до 120 трлн йен. Предусматривается содействие размещению производственных мощностей зарубежных компаний с потенциалом положительного воздействия на регионы, прежде всего в стратегических сферах — декарбонизации, искусственном интеллекте и полупроводниковых технологиях.

В ходе совещания по содействию прямым иностранным инвестициям в Японию была утверждена «Программа продвижения прямых иностранных инвестиций в Японию», включающая новые целевые показатели. Обновлённые задачи найдут отражение в основных принципах экономической и финансовой политики «Костяк политики». Министр экономического возрождения Акадзава Рёсэй отметил на совещании: «Активное привлечение зарубежного потенциала крайне важно для надёжного перехода к экономике роста».

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