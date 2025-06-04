Япония создаст штаб ИИ-стратегии этой осенью

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Токио, 2 июня (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Исиба Сигэру объявил о планах создания правительственного штаба по стратегии искусственного интеллекта к осени.

Выступая на заседании «Стратегического совета по ИИ» под председательством профессора аспирантуры Токийского университета Мацуо Ютака, который обсуждает направления политики в области искусственного интеллекта, премьер-министр заявил о намерении создать «Штаб стратегии искусственного интеллекта» до осени. Относительно базового плана развития и использования ИИ он поручил соответствующим министрам подготовить его к зиме.

«Мы стремимся превратить Японию в страну с наиболее благоприятными условиями для исследований и разработок в мире», — подчеркнул Исиба на встрече с экспертами и чиновниками. Говоря о плане, он отметил: «Надеюсь, что в него войдут меры по решению кадрового дефицита и повышению производительности».

Новый закон, вступивший в силу в мае и призванный сбалансировать стимулирование развития ИИ с минимизацией рисков, прямо предписывает создание «Штаба стратегии искусственного интеллекта» в качестве координирующего органа государственной политики. Документ также предусматривает разработку «Базового плана развития искусственного интеллекта» для сферы развития и применения ИИ.

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