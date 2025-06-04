Правительство Японии усилит поддержку поколения трудового «ледникового периода»

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Токио, 3 июня (Jiji Press) — Японское правительство приняло базовую концепцию мер по поддержке представителей так называемого поколения «ледникового периода трудоустройства» — тех, кто столкнулся с трудностями при поиске работы после окончания учебных заведений в период примерно с 1993 по 2004 год.

В резиденции премьер-министра состоялось совещание профильных министров по вопросам поддержки поколения ледникового периода трудоустройства, на котором была определена базовая концепция программы поддержки. Принятые меры включают персональное сопровождение и консультационные услуги для улучшения трудовой ситуации и условий работы людей, которым сейчас 40-50 лет. Также предусмотрены инициативы по вовлечению в общественную жизнь и меры с учётом грядущего выхода на пенсию. Эти инициативы найдут отражение в основных принципах экономической и финансовой политики «Костяк политики», которые будут приняты в этом месяце.

Премьер-министр Исиба Сигэру поручил министрам проработать соответствующие меры при подготовке бюджета на 2026 финансовый год. «Мы утвердим новую трёхлетнюю программу поддержки ориентировочно к началу следующего года», — заявил он на совещании.

Базовая концепция предусматривает предоставление через специализированные окна центров занятости информации о профессиональной переподготовке и смене места работы, что поможет улучшить условия труда. Кроме того, планируется общенациональное внедрение онлайн-обучения для работников, занятых по срочным трудовым договорам.

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