Палестинский министр призывает Японию к признанию государственности

Новости

Токио, 3 июня (Jiji Press) — Министр экономики Палестинской автономии Мохаммед Аль-Амур призвал японское правительство признать Палестину в качестве государства. Об этом он заявил на пресс-конференции в Японском национальном пресс-клубе в Токио.

Министр подчеркнул, что сосуществование двух государств — Израиля и Палестины — является «единственным решением» палестинской проблемы. В последние годы европейские страны одна за другой признают Палестину в качестве государства.

Аль-Амур особо отметил, что немедленное прекращение огня в секторе Газа — это главный приоритет. «Международное сообщество должно надавить на Израиль и не допустить торжества несправедливости в XXI веке», — заявил он.

Министр также сообщил, что Палестинская автономия совместно с Египтом и другими арабскими государствами разрабатывает план послевоенного восстановления Газы. По его словам, палестинская сторона готова взять на себя управление территорией и её населением, а также сотрудничать с международным сообществом в привлечении инвестиций и развитии инфраструктуры.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]