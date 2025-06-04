Японские парламентарии, скорее всего, отложат решение по вопросу императорской семьи

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Токио, 4 июня (Jiji Press) — Правящие и оппозиционные партии Японии, вероятно, отложат принятие решения о мерах по обеспечению численности императорской семьи, поскольку между правящей Либерально-демократической партией и главной оппозиционной Конституционно-демократической партией Японии сохраняются серьёзные разногласия, сообщили высокопоставленные представители партий.

Руководство Палаты представителей (нижней палаты парламента), выступавшее посредником в неформальных переговорах между партиями, пришло к выводу о сложности достижения соглашения до завершения текущей парламентской сессии 22 июня. Высказываются предложения о подготовке промежуточного доклада для подведения итогов дискуссий.

Правящие и оппозиционные партии не могут прийти к согласию по вопросу возможного возвращения в императорскую семью представителей мужского пола по отцовской линии из 11 бывших императорских домов.

При этом стороны в целом согласны с тем, чтобы женщины — представительницы императорской семьи сохраняли свой статус и после вступления в брак.

Однако ЛДП выступает против предоставления статуса членов императорской семьи мужьям и детям женщин-представительниц императорского дома, опасаясь, что это может открыть путь к власти императоров по материнской линии.

Об этом 3 июня сообщили несколько высокопоставленных представителей правящих и оппозиционных партий. В рамках переговоров обсуждались два варианта обеспечения численности императорской семьи: (1) сохранение статуса женщинами-представительницами императорского дома после замужества; (2) усыновление императорской семьёй представителей мужского пола по отцовской линии из 11 бывших императорских домов, утративших свой статус после войны. Если второй вариант встречает возражения, то первый получил в целом поддержку всех партий.

Тем не менее, и по первому варианту сохраняются разногласия — следует ли предоставлять императорский статус мужьям и детям женщин-представительниц императорского дома. ЛДП выступает против такого решения, опасаясь появления «императора по женской линии», имеющего императорскую кровь лишь по материнской линии, тогда как КДП поддерживает эту идею.

В поисках компромисса при посредничестве спикера Палаты представителей Нукага Фукусиро и вице-спикера Гэмба Коитиро с марта активизировались закулисные переговоры между верховным советником ЛДП Асо Таро и лидером КДП Нода Ёсихико.

Четырёхсторонние переговоры проходили с перерывами. Асо настаивал на том, что статус членов императорской семьи мужья и дети должны получать лишь в случае брака с представителями мужского пола по отцовской линии из бывших императорских домов, тогда как Нода предложил передать это решение на усмотрение Совета императорского двора. Несмотря на приближение окончания сессии, стороны так и не пошли на сближение позиций, и переговоры 3 июня были отменены. Один из участников отметил: «Придётся начинать всё заново осенью».

Нукага в середине апреля на общих межпартийных переговорах объявил о намерении поручить спикерам и вице-спикерам обеих палат парламента подготовку проекта соглашения для представления на общем собрании, однако перспективы возобновления общих переговоров в рамках текущей сессии остаются неясными. В случае отказа от выработки соглашения в нынешней сессии планируется возобновить переговоры на внеочередной сессии, ожидаемой осенью.

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