Императорская семья прибыла на Окинаву — к 80-летию окончания войны, первый визит принцессы Айко

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Наха, префектура Окинава, 4 июня (Jiji Press) — Император Нарухито, императрица Масако и их дочь принцесса Айко прибыли 4 июня в префектуру Окинава, чтобы почтить память жертв битвы за Окинаву в связи с 80-й годовщиной окончания Второй мировой войны. Императорская семья прилетела специальным рейсом из токийского аэропорта Ханеда. Для принцессы Айко это первое посещение самой южной префектуры Японии.

Позднее в тот же день они направятся в город Итоман, чтобы возложить цветы у Национального мавзолея павших воинов и посетить «Краеугольный камень мира», на котором высечены имена примерно 240 000 жертв войны. Затем они осмотрят постоянную экспозицию в Мемориальном музее мира префектуры Окинава и встретятся с выжившими участниками войны и семьями погибших.

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