Япония приняла закон о наказании за преследование разоблачителей

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Токио, 4 июня (Jiji Press) — Парламент Японии в среду принял законопроект о введении уголовной ответственности за увольнение и другие формы мести в отношении разоблачителей в государственных учреждениях и компаниях.

На пленарном заседании палата советников одобрила поправки к закону о защите лиц, сообщающих о нарушениях в общественных интересах, которые предусматривают уголовную ответственность для юридических и физических лиц, увольняющих или наказывающих сотрудников за внутренние сообщения о правонарушениях. Закон вступит в силу в течение 18 месяцев с момента его опубликования. Хотя неблагоприятное обращение с информаторами уже сейчас запрещено, введение уголовных санкций должно повысить эффективность их защиты.

По новому закону компании, увольняющие сотрудников или применяющие к ним дисциплинарные взыскания за сообщения о нарушениях, будут наказываться штрафом до 30 миллионов йен. Должностные лица, принимающие решения о наказании, могут получить до шести месяцев лишения свободы или штраф до 300 000 йен.

Переводы на другие должности не попадают под действие штрафных санкций из-за сложности доказательства причинно-следственной связи между сообщениями и кадровыми перестановками. Увольнения и дисциплинарные взыскания в течение года после сообщения будут считаться совершенными по причине информирования о нарушениях. Под защиту закона теперь подпадают и фрилансеры — запрещается разрывать с ними договоры и применять другие неблагоприятные меры из-за их сообщений о правонарушениях.







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