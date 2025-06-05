Использование дезактивированной почвы Фукусимы начнется в резиденции премьер-министра этим летом

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Токио, 4 июня (Jiji Press) — Повторное использование почвы, образовавшейся в результате дезактивации после ядерной аварии 2011 года в префектуре Фукусима, начнется на территории резиденции премьер-министра в Токио этим летом, заявил в среду премьер-министр Исиба Сигэру.

«Пока мы должным образом не покажем, что эту почву можно использовать, нам не добиться понимания со стороны жителей всей Японии. Начнем с резиденции премьер-министра», — подчеркнул Исиба Сигэру во время встречи с мэром города Окума префектуры Фукусима Ёсида Дзюном.

Ёсида, который также является главой объединения мэров региона Футаба, вручил письменное обращение с требованием обеспечить финансирование восстановительных работ после Великого восточно-японского землетрясения. По итогам встречи он заявил журналистам: «В первую очередь важно добиться признания безопасности этой почвы со стороны широкой общественности».

Великое восточно-японское землетрясение в марте 2011 года привело к аварии на АЭС «Фукусима-1», принадлежащей компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.

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