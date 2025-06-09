Детские самоубийства: принят закон о поправках — закреплена ответственность всего общества

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Токио, 5 июня (Jiji Press) — 5 июня парламент Японии принял законопроект, направленный на усиление мер по борьбе с детскими самоубийствами на уровне всего общества. Поправки к основному закону о мерах по предотвращению самоубийств, которые закрепляют необходимость борьбы с детскими самоубийствами силами всего общества, были приняты на пленарном заседании палаты представителей. Закон предусматривает использование цифровых технологий для предотвращения самоубийств и вступит в силу в течение шести месяцев после обнародования.

Поправки к закону устанавливают, что Агентство по делам детей и семьи должно принимать меры по предотвращению самоубийств среди детей. Муниципальные власти должны взять на себя ведущую роль в создании советов с участием школ, медицинских учреждений, центров консультирования по делам детей и других организаций для решения этой проблемы.

Согласно данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, основанным на статистике Национального полицейского агентства, в прошлом году число самоубийств среди учащихся начальных, средних и старших школ достигло рекордного максимума — 529 человек. Среди старшеклассников этот показатель превысил 300 человек пятый год подряд, а среди учащихся средних школ составил рекордные 163 человека.

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