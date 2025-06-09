Япония запретит въезд иностранцам с неоплаченными медицинскими счетами

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Токио, 6 июня (Jiji Press) — Японское правительство заявило 6 июня о том, что будет отказывать во въезде иностранным туристам, которые ранее не оплатили медицинские расходы в стране.

Правительство также сообщило, что средне- и долгосрочным иностранным резидентам, не оплачивавшим взносы национального медицинского страхования или пенсионные взносы в Японии, не разрешат продлевать период пребывания или изменять статус проживания.

В рамках мер по предотвращению подобных неплатежей правительство будет проверять статус оплаты взносов социального страхования иностранных работников со специальной визой через нанимающие их организации. Рассматривается возможность запрета компаниям с задолженностью свыше определенного уровня принимать иностранцев.

6 июня правительство провело в резиденции премьер-министра «Межведомственное совещание по приему и интеграции иностранных кадров» и пересмотрело комплексные меры реагирования. В них включили новую политику ужесточения иммиграционного контроля для иностранцев, ранее не оплативших медицинские расходы в Японии, и отказа в продлении статуса пребывания иностранцам с задолженностями по взносам социального страхования.

Присутствовавший на совещании премьер-министр Исиба Сигэру пояснил цель: «В связи с ростом числа работников и туристов из-за рубежа происходят случаи, вызывающие беспокойство у граждан». Он также заявил: «Для усиления функции командного центра, который комплексно продвигает многосторонние меры, в Кабинете министров будет создана секретариатская организация».

Согласно данным Агентства по иммиграции и управлению статусом пребывания, иностранным туристам, которые ранее не оплачивали медицинские расходы, будет отказано во въезде для предотвращения новых случаев неплатежей. Что касается средне- и долгосрочных резидентов, планируется ужесточить проверку статуса пребывания для лиц с историей неплатежей.













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