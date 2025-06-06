Укрепление национальной устойчивости на сумму свыше 20 трлн йен = усиление мер по борьбе с износом водопроводных систем — масштабы превышают действующий план, принят новый план — правительство

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Токио, 6 июня (Jiji Press) — Правительство 6 июня приняло на заседании кабинета министров новый среднесрочный план реализации мер по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий и укреплению национальной устойчивости на период с 2026 финансового года. Объём проектов на пять лет составляет свыше 20 трлн йен. Выделенная сумма превышает нынешний план примерно на 15 трлн йен. Помимо мер по борьбе с серьёзным износом инфраструктуры, такой как системы водоснабжения и канализации, усиливается подготовка к крупномасштабным стихийным бедствиям, таким как землетрясение в районе жёлоба Нанкай и землетрясение непосредственно под столичным регионом.

Перед заседанием кабинета министров на совещании Штаба по продвижению укрепления национальной устойчивости, состоявшемся в резиденции премьер-министра, руководитель штаба премьер-министр Исиба Сигэру дал указание соответствующим министрам: «Особенно что касается пополнения материальных ресурсов и оборудования, а также благоустройства эвакуационных пунктов — эти работы необходимо завершить как можно скорее. Прошу все соответствующие министерства и ведомства объединить усилия и энергично продвигать эту работу».

Согласно новому плану на сейсмическое усиление стареющих систем водоснабжения и канализации, а также дорог будет потрачено около 10,6 трлн йен, на работы по благоустройству рек и строительство дамб с учётом влияния изменения климата — около 5,8 трлн йен. На укрепление региональных возможностей предотвращения стихийных бедствий, включая улучшение условий в эвакуационных пунктах и пополнение запасов, будет выделено около 1,8 трлн йен.

В частности, правительство намерено усилить меры по предотвращению стихийных бедствий на полуостровах, где пострадавшие районы подвержены изоляции, и «стратегически» обслуживать и управлять системами водоснабжения и канализации, извлекая уроки из землетрясения на полуострове Ното в 2024 году и смертельного обрушения дороги, вызванного разрывом канализационной трубы в префектуре Сайтама в начале этого года.







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