Более половины женщин-депутатов местных собраний подвергаются преследованиям: правительственное исследование

Новости

Токио, 6 июня (Jiji Press) — Более 50% женщин-депутатов местных собраний в Японии сталкиваются с преследованиями, что более чем в два раза превышает долю мужчин-депутатов, согласно докладу Кабинета министров, опубликованному 6 июня.

В докладе об исследовании барьеров для участия женщин в политике отмечается, что 53,8% женщин-депутатов местных собраний ответили в последнем опросе правительственного ведомства, что они сами, члены их семей или их сторонники подвергались преследованиям со стороны других лиц, тогда как среди мужчин-депутатов такие ответы дали 23,6%.

Опрос проводился с ноября по декабрь прошлого года среди депутатов местных собраний по всей стране, ответы получены от 5075 человек. Результаты показали, что даже после вступления в силу в июне 2021 года поправок к «Закону о содействии равному участию мужчин и женщин в политической сфере», включающих меры по предотвращению харассмента в отношении депутатов и кандидатов, преследования по-прежнему остаются препятствием для участия женщин в политике.

По содержанию преследований и мужчины, и женщины чаще всего указывали «словесные оскорбления». «Оскорбительное поведение и высказывания, основанные на неосознанных гендерных предрассудках», а также «физический контакт и преследование» значительно чаще отмечали женщины по сравнению с мужчинами. В качестве преследователей женщин-депутатов в 65,7% случаев выступали «другие кандидаты и их сторонники, а также коллеги-депутаты», на втором месте оказались «избиратели» — 64,0%.

При этом 41,0% мужчин-депутатов никогда не сталкивались с преследованиями и не слышали о них, что значительно превышает долю женщин-депутатов с аналогичными ответами — 19,5%.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]