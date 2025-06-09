Работа в центральном правительстве Японии считается менее привлекательной: отчет

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Токио, 6 июня (Jiji Press) — Работа в центральном правительстве Японии считается менее привлекательной по сравнению с работой в торговых домах или консалтинговых компаниях, сообщило 6 июня Управление по кадрам государственной службы в своем годовом отчете.

Управление по кадрам государственной службы представило парламенту и кабинету министров годовой отчет за 2024 год («Белая книга государственных служащих»). В документе приводятся результаты исследования, согласно которым представление о привлекательности работы государственных служащих оказалось ниже, чем о работе в торговых или консалтинговых компаниях. Подчеркивается необходимость совместной работы различных министерств и ведомств по продвижению привлекательности государственной службы.

В феврале было проведено онлайн-исследование среди 6000 мужчин и женщин в возрасте от 15 лет об образе государственных служащих. Доля респондентов, считающих, что государственные служащие центральных министерств и ведомств «могут заниматься интересной работой», составила 34,5%. Этот показатель оказался ниже аналогичных данных по «торговым домам» (49,2%), «производственным компаниям» (40,7%) и «консалтинговым компаниям и аналитическим центрам» (39,7%).

В годовом отчете предлагается создать команду молодых сотрудников из разных государственных учреждений для продвижения привлекательности государственной службы, чтобы в условиях острой конкуренции за кадры привлекать высокомотивированных и талантливых работников.







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