491 больной деменцией найден мертвым в Японии в 2024 году

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Токио, 7 июня (Jiji Press) — Количество людей с деменцией, найденных мертвыми после исчезновения в Японии, составило 491 человек в 2024 году, показали данные Национального агентства полиции.

Из них 382 человека, или 77,8%, были обнаружены мертвыми в радиусе 5 километров от места исчезновения. Около половины от общего числа нашли в радиусе одного километра.

В то же время некоторых удалось найти живыми отчасти благодаря тому, что они носили GPS-устройства.

«Быстрое реагирование спасает жизни», — заявил представитель Национального агентства полиции, призвав использовать GPS и другие устройства, поскольку некоторые муниципалитеты предоставляют их бесплатно.

По данным агентства, в 2024 году пропали без вести 18 121 человек с деменцией и подозрением на деменцию. Хотя это на 918 человек меньше по сравнению с предыдущим годом, показатель по-прежнему держится на высоком уровне. Большинство пропавших находили в течение недели после подачи заявления, 491 человека обнаружили мертвыми.

Впервые проанализировав обстоятельства обнаружения погибших, агентство установило, что 382 человека (77,8%) нашли в радиусе 5 километров от места исчезновения, около половины — в радиусе 1 километра. Чаще всего тела находили у «рек и на речных берегах» — 115 человек, затем в «каналах и канавах» (79 человек) и в «горно-лесной местности» (71 человек). На эти три категории приходится 54% всех случаев, предполагается, что многие погибли от падений или утонули.

Среди благополучно найденных было 111 случаев, когда местоположение удалось определить и человека спасти благодаря GPS-устройствам или противокражным меткам на одежде пропавшего. Встречались случаи, когда люди падали в горах или уезжали поездом в соседнюю префектуру — без специальных устройств найти их быстро было бы крайне сложно. Эффективными также оказались поиски с помощью дронов. Национальное агентство полиции анализирует различные случаи и разрабатывает быстрые и эффективные методы поиска.

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