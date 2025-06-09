Полицейский вспоминает смертельную бойню в Акихабаре 17 лет спустя

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Токио, 8 июня (Jiji Press) — 8 июня исполняется 17 лет с момента нападения в токийском районе Акихабара, в результате которого семь человек погибли и 10 получили ранения. Полицейский Окуда Акихиро из Столичного управления полиции Токио говорит: «Это было событие, которое заставило меня глубоко задуматься о том, как складывается жизнь выживших жертв после трагедии».

Инспектор отдела планирования Столичного управления полиции Окуда Акихиро (55 лет) в то время работал в отделе поддержки жертв преступлений и курировал одного из пострадавших — мужчину чуть за двадцать. «Этот случай заставил меня серьезно размышлять о том, как живут жертвы после трагедии», — вспоминает он.

Инцидент произошел в воскресенье после обеда. Окуда играл в футбол с сыном возле дома, когда начальник позвонил и сообщил о случившемся. Он тут же помчался в участок Мансэйбаси, где развернули оперативный штаб.

Столичное управление полиции впервые создало специальный штаб поддержки для работы с семьями погибших и пострадавшими. Туда направили половину сотрудников отдела поддержки, а вместе с персоналом соседних участков была сформирована группа из 44 человек.

Окуда три дня не покидал участок, занимаясь организацией комнаты ожидания для семей погибших и сопровождением в больницы.

Он сопровождал родственников погибших в устроенный поблизости морг. В помещении с гробами раздавались рыдания, семьи рыдали от горя. Женщина, потерявшая мужа, была в шоке рядом с маленьким сыном, который безутешно плакал. «Не находил слов», — вспоминает он.

Позже он занимался оформлением выплаты государственного пособия жертвам преступлений для одного из раненых — мужчины чуть за двадцать, работавшего по временному контракту, который был тяжело ранен ножом.

После трагедии мужчина уволился и заперся в своей токийской квартире, перестав с кем-либо общаться. «Хотелось хоть как-то поддержать его материально» — с такими мыслями Окуда многократно приезжал к нему домой для оформления документов на получение пособия.

Но сколько бы он ни стучал, из квартиры никто не отзывался. «Он боится людей. В Токио ему все напоминает о трагедии», — понял полицейский. Решив, что лучше восстанавливать жизнь в родительском доме в префектуре Хиросима, он связался с родителями.

Под влиянием родительских уговоров мужчина примерно через год после трагедии вернулся домой. Спустя несколько месяцев родители прислали слова благодарности: «Он пытается найти работу. Это благодаря тому, что сказал Окуда-сан».

Иногда Окуда думал о том, как дела у того мужчины, но считал, что встреча «может пробудить воспоминания о трагедии», поэтому больше не виделся с ним.

Сейчас Окуда делится опытом поддержки жертв преступлений с младшими коллегами в различных участках и полицейских училищах. «Хочу донести важность такой поддержки, которая может стать ориентиром для будущего», — говорит он.







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