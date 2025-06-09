Сухопутные силы самообороны Японии провели крупномасштабные учения с боевой стрельбой

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Токио, 8 июня (Jiji Press) — Сухопутные силы самообороны Японии провели 8 июня крупномасштабные ежегодные учения с боевой стрельбой в центральной префектуре Сидзуока, отрабатывая сценарий обороны отдаленного острова.

Сухопутные силы самообороны провели одни из крупнейших в стране учения с боевыми стрельбами «Комплексные огневые учения Фудзи» на полигоне Хигасифудзи в префектуре Сидзуока. Операции разворачивались по сценарию обороны отдаленных островов. Впервые публично продемонстрировали часть разрабатываемого вооружения с возможностями нанесения ответных ударов (способностью атаковать вражеские базы).

Учения проходили по сценарию освобождения захваченного противником отдаленного острова с базовой структурой упражнений по фронтальному прорыву вражеских позиций. С учетом опыта украинской войны на комплексных огневых учениях впервые отработали элементы традиционной окопной войны.

Некоторые образцы разрабатываемого вооружения с возможностями нанесения ответных ударов впервые показали публике на огневых учениях Фудзи, проведенных на маневренном полигоне Хигасифудзи. Среди них была модернизированная противокорабельная ракета с дальностью свыше 1000 километров.

Тренировки по ведению окопной войны проводились на ежегодных учениях также впервые, поскольку этот тип боевых действий активно применяется в ходе войны на Украине.

Во время дневной части учений, которую наблюдал министр обороны Накатани Гэн, израсходовали около 58,8 тонн боеприпасов общей стоимостью около 640 миллионов йен.



















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