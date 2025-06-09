Эксперты предупреждают о «июньском синдроме» среди детей в Японии

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Токио, 9 июня (Jiji Press) — Эксперты предупреждают о так называемом июньском синдроме — психическом и физическом недомогании из-за накопившейся усталости за два месяца с начала апреля, когда многие люди в Японии начинают новую работу или учебу.

Прошло два месяца с начала новой жизни. К этому времени у многих накапливается ежедневная усталость, и они начинают страдать от «июньского синдрома» — психических и физических недомоганий. Особенно среди детей отмечается тенденция к росту случаев отказа от посещения школы из-за изменений в окружении, связанных с поступлением в новую школу или переходом в старший класс. Поскольку это совпадает с сезоном дождей, легко нарушается баланс вегетативной нервной системы, и эксперты призывают «не пропустить детские сигналы SOS».

Июньский синдром, как и «майский синдром», — это общий термин для обозначения психических и физических расстройств, которые медицински классифицируются как нарушения адаптации. Основные симптомы включают неспособность вставать по утрам, а также длительную бессонницу, головные боли, боли в животе, головокружение, тошноту, усталость и потерю аппетита.

По данным Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий, число учащихся начальных и средних школ, отказывающихся посещать занятия, в 2023 учебном году достигло рекордных 346 482 человек. Хотя ежемесячной статистики о начале отказа детей от школы нет, многие связывают рост непосещаемости с июньским синдромом.

Директор детской клиники «Харуно-ки» (район Аоба, Йокогама) Сайто Акира (55 лет), специалист по детскому психическому здоровью, также отмечает рост случаев отказа детей от посещения школы в июне. Он подчеркивает важность замечать изменения еще до появления явных симптомов: «Хотелось бы, чтобы родители обращали внимание на малейшие перемены — нежелание говорить о школе или снижение привычной активности».

Что касается реагирования на обнаруженные изменения, он подчеркивает: «Важно не устраивать допросы, а сначала наладить общение через разговоры о хобби и дождаться, когда дети сами начнут рассказывать о своих проблемах». Он также добавляет: «Если изменения продолжаются, желательно принять меры как можно раньше — обратиться к классному руководителю или школьному психологу, либо в медицинское учреждение».







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