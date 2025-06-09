Для американского военнослужащего запросили 10 лет тюрьмы за сексуальное нападение на Окинаве

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Наха, префектура Окинава, 9 июня (Jiji Press) — Японские прокуроры 9 июня потребовали 10-летний тюремный срок для морского пехотинца США ефрейтора Джамела Клейтона (22 года) за принуждение к половой связи, повлекшее травмы женщины в префектуре Окинава на юге Японии.

9 июня в окружном суде Наха (председательствующий судья Обата Кадзухико) прошло заседание суда с участием присяжных по делу дислоцированного на Окинаве ефрейтора Корпуса морской пехоты США Джамела Клейтона (22 года), обвиняемого в принуждении к половой связи с причинением травм. Обвинение связано с тем, что в мае прошлого года он травмировал женщину при попытке сексуального нападения в префектуре Окинава. Прокуратура потребовала 10 лет лишения свободы, защита настаивала на невиновности, и слушания завершились. Приговор запланирован на 24 июня.

На первом заседании Клейтон утверждал свою невиновность: «Я не душил её и не наносил травм. Я не делал ничего подозрительного».

В заключительной речи прокуратура заявила, что показания женщины соответствуют объективным доказательствам и «заслуживают высокого доверия», а мотив осудила как «эгоистичный, направленный исключительно на удовлетворение сексуального желания». Защита, в свою очередь, утверждала, что показания женщины недостоверны, и повторно настаивала на невиновности.

Согласно обвинительному заключению, 26 мая прошлого года подсудимый в префектуре Окинава с сексуальными намерениями напал на женщину сзади, обхватил руками и сдавил шею, причинив травмы, на заживление которых потребовалось около двух недель.







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