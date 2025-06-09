Китайский авианосец впервые пересек вторую островную цепь

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Токио, 9 июня (Jiji Press) — Китайский авианосец «Ляонин» пересек так называемую вторую островную цепь в Тихом океане, которая соединяет японские острова Огасавара с американской территорией Гуам, сообщило Министерство обороны Японии.

Министерство обороны сообщило 9 июня, что китайский авианосец «Ляонин» действовал в водах примерно в 300 километрах от острова Минамитори архипелага Огасавара (Токио). В прибрежных водах также зафиксированы взлеты и посадки истребителей и вертолетов. Это первый случай действий китайского авианосца за пределами «второй островной цепи», соединяющей архипелаг Огасавара с американской территорией Гуам, что рассматривается как попытка оказать давление на США.

Китай позиционирует вторую островную цепь как одну из оборонительных линий для блокирования продвижения американских вооруженных сил в случае конфликта.

По данным министерства, «Ляонин» и еще три корабля, включая ракетный эсминец, 7 июня проходили в исключительной экономической зоне примерно в 300 километрах от острова Минамитори. 8 июня в точке между этим островом и островом Иото зафиксированы взлеты и посадки палубной авиации и вертолетов с «Ляонина».

Считается, что Китай стремится повысить боевые возможности своих авианосцев и обеспечить их действия в отдаленных водах. Эсминец Морских сил самообороны Японии «Хагуро» ведет наблюдение и сбор разведывательной информации.







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