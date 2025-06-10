Япония утверждает гендерные политические рекомендации с акцентом на поддержку женского предпринимательства

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Токио, 10 июня (Jiji Press) — 10 июня правительство Японии провело в резиденции премьер-министра совместное заседание штаба по вопросам гендерного равенства под руководством премьер-министра Исиба Сигэру.

На встрече была утверждена «Приоритетная политика расширения прав и возможностей женщин и гендерного равенства на 2025 год», также называемая «женской версией базовой политики».

Ключевое внимание в документе уделено созданию «регионов, привлекательных для женщин». Власти планируют активнее поддерживать женщин-предпринимательниц, используя «центры гендерного равенства», которые создаются на уровне местных администраций.

Главная цель — удержать женщин в сельских и региональных районах, где часто не хватает возможностей для трудоустройства. В числе запланированных мер — расширение консультационных служб и установление связей с финансовыми учреждениями.

Кроме того, правительство намерено с апреля 2026 года создать новое независимое административное агентство по продвижению гендерного равенства. Оно будет оказывать поддержку местным инициативам, в том числе через создание базы данных экспертов, которых можно будет направлять в регионы для проведения лекций и обучающих программ.

Премьер-министр Исиба на заседании подчеркнул, что правительство продолжит работу над тем, чтобы сделать регионы более привлекательными для женщин. «Мы стремимся построить общество, в котором каждый сможет жить в соответствии со своими желаниями и потребностями», — заявил он.

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