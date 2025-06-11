Случаи утечки персональных данных в Японии достигли рекордного уровня в 2024 финансовом году

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Токио, 10 июня (Jiji Press) — Правительство на заседании кабинета министров 10 июня утвердило годовой отчёт Комиссии по защите персональных данных за 2024 финансовый год. Число случаев утечки персональных данных, о которых сообщили компании согласно закону о защите персональных данных, составило 19 056 — это на 57% больше, чем в предыдущем году, и является абсолютным рекордом. Количество случаев утечки по закону о персональных номерах «Майнамбер» также резко возросло — с 334 случаев в прошлом году до 2 052.

В годовом отчёте поясняется, что к росту числа сообщений об утечках привёл несанкционированный доступ к серверу компании MKSystem, которая управляет системами поддержки кадрового делопроизводства и трудовых отношений.

По случаям утечки в рамках закона о защите персональных данных были проведены инструктаж и консультации в 395 случаях, а также вынесена одна официальная рекомендация. В качестве конкретного примера инструктажа и консультаций в годовом отчёте приводится случай в магазине сети convenience store в городе Такамацу, где по ошибке была выдана копия свидетельства о регистрации постороннего лица, после чего был проведён инструктаж с компанией Fujitsu Japan, эксплуатирующей данную систему.

Генеральный секретарь правительства Хаяси Ёсимаса на пресс-конференции 10 июня заявил в адрес компаний: «Мы проводим инструктаж по мерам безопасности и предупредительные мероприятия, и будем продолжать принимать соответствующие меры в дальнейшем».







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