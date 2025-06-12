Экономика Японии ослабевает из-за слабого внутреннего и внешнего спроса — мировая экономика избежит рецессии, заявил представитель Всемирного банка

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Вашингтон, 11 июня (Jiji Press) — Заместитель главного экономиста Всемирного банка Козе Айхан в интервью 9 июня в Вашингтоне заявил, что японская экономика в 2025 году показывает слабость внутреннего и внешнего спроса из-за политики высоких тарифов администрации Трампа и роста цен на продукты питания в стране, что свидетельствует о замедлении роста по сравнению с предыдущими прогнозами. При этом он четко заявил, что мировая экономика не войдет в рецессию.

Всемирный банк в последнем экономическом прогнозе, опубликованном 10 числа, понизил прогноз роста реального ВВП Японии на 2025 год на 0,5 процентного пункта по сравнению с январским прогнозом — до 0,7%. Козе отметил: «Очевидно, что продовольственная инфляция крайне высока». В условиях замедления роста он подчеркнул необходимость «отслеживать динамику экономики и инфляции» при принятии решений по денежно-кредитной политике Банком Японии.

Всемирный банк также снизил прогноз роста мировой экономики на 2025 год на 0,4 процентного пункта до 2,3% по сравнению с предыдущим прогнозом. Козе пояснил, что прогнозы роста были понижены примерно для 70% стран мира. Он выразил обеспокоенность тем, что повышение американских тарифов послужило катализатором, и «неопределенность перспектив влияет на инвестиции и потребление во многих странах».

С другой стороны, он подчеркнул, что прогноз мирового роста «значительно выше уровня, который считается рецессией». Американская экономика отличается «крепким рынком труда», а экономики еврозоны и Китая, несмотря на замедление, как ожидается, сохранят рост. «Есть проблемы, но экономическая активность в мире остается здоровой», — проанализировал он.

Козе также заявил: «Если посмотреть на последние три месяца, торговые трения обострились, но сейчас напряженность постепенно ослабевает». В торговой сфере «произошли серьезные потрясения, но глобальные цепочки поставок по-прежнему функционируют и не рухнули», — оценил он.

Кроме того, он отметил: «В некотором смысле отрадно, что особенно в развивающихся странах вновь обратили внимание на сокращение торговых барьеров». Для разрешения трений он призвал страны пересмотреть тарифные и нетарифные барьеры.







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