Японские звёзды MLB будут изображены на канализационных люках

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Нью-Йорк, 11 июня (Jiji Press) — Организация Главной бейсбольной лиги США 10 июня объявила о том, что с 16 июня в различных регионах Японии будут поэтапно устанавливаться специальные канализационные люки с изображениями японских игроков в знак признания их достижений, включая Отани Сёхэй из команды «Доджерс». Индивидуально разработанные люки будут размещены в местах, имеющих отношение к каждому игроку, например в их родных городах.

В первый день люк с Отани будет установлен в городе Осю префектуры Иватэ, с питчером «Доджерс» Сасаки Роки — в городе Рикудзэнтаката той же префектуры, а с питчером «Энджелс» Кикути Юсэй — в Мориоке.













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