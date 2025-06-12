Цены на бензин в Японии упали до двухлетнего минимума — 172,20 йены

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Токио, 11 июня (Jiji Press) — Средняя розничная цена обычного бензина в Японии упала до двухлетнего минимума 172,20 йены за литр по состоянию на 9 число из-за снижения цен на нефть и государственных субсидий, сообщило в среду министерство экономики, торговли и промышленности.

Розничная цена бензина за литр (по состоянию на 9 число) по всей стране в среднем составила 172,20 йены, что на 2,10 йены ниже по сравнению с предыдущей неделей. Это самый низкий уровень с 3 июля 2023 года — впервые примерно за два года. Помимо падения цен на сырую нефть, на снижение цен повлияла система фиксированных субсидий, которую правительство запустило в мае.

Все 47 префектур зафиксировали падение цен на бензин третью неделю подряд. Самая низкая средняя цена отмечена в префектуре Айти — 165,1 йены, за ней следует Сайтама с 165,2 йены. Самая высокая средняя цена составила 182,9 йены в Нагасаки, а наибольшее снижение — 3,8 йены — зафиксировано в Кагаве.

Правительство предоставило нефтеперерабатывающим заводам субсидию в размере 9,4 йены за литр на неделе, завершившейся в среду, чтобы помочь снизить цены на бензин. С четверга эта субсидия будет увеличена до верхнего предела в 10 йен.







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