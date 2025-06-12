Кража информации: отключение незаконных серверов — принятие мер против более 20 тысяч серверов в 26 странах для предотвращения ущерба от «информационных воров»

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Токио, 11 июня (Jiji Press) — Управление национальной полиции сообщило, что совместно с Международной организацией уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) и 26 странами выявило более 20 тысяч серверов, зараженных вредоносным ПО типа «информационный вор» (InfoStealer), и завершило мероприятия по отключению соединений и удалению вредоносных программ. В Японии Управление национальной полиции и другие ведомства обезопасили 129 серверов.

Согласно данным Управления национальной полиции, ИНТЕРПОЛ с января по апрель при содействии 26 стран Азиатско-Тихоокеанского региона принял меры против более 20 тысяч незаконно используемых серверов на основании информации о подозрительных коммуникациях, выявленных компаниями кибербезопасности. Во Вьетнаме и других странах были арестованы 32 человека и изъяты 41 устройство. Число людей, которые могли пострадать, составляет не менее примерно 216 тысяч человек.

Операция была направлена на предотвращение утечки информации к источнику атак путем отключения серверов, используемых для ретрансляции несанкционированных коммуникаций вредоносного ПО.

«Нам удалось предотвратить значительный ущерб», — заявил представитель Управления национальной полиции.







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