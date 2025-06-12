Китайский истребитель опасно приблизился к патрульному самолёту ВМС Японии

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Токио, 12 июня (Jiji Press) — Министерство обороны Японии 11 числа сообщило, что китайский военный истребитель, взлетевший с авианосца, преследовал самолёт ВМС Японии, который вёл наблюдение за китайским авианосцем и другими кораблями в Тихом океане, и приблизился на расстояние около 45 метров. Также сообщается о манёвре пересечения курса впереди японского самолёта. Самолёт ВМС и экипаж не пострадали.

Это третий случай обнародования аномального сближения китайского самолёта с 2014 года.

Министр обороны Накая Гэн 12 числа в комитете по безопасности палаты представителей пояснил: «Поскольку это может спровоцировать случайное столкновение, мы выразили серьёзную обеспокоенность и строго потребовали не допускать повторения. Мы будем принимать все меры для обеспечения деятельности по наблюдению и контролю». Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса на пресс-конференции заявил: «Мы продолжим поддерживать связь с китайской стороной на различных уровнях».

По данным министерства обороны, 7 числа около 40 минут до 11:00 и 8 числа около 80 минут до 15:00 китайский истребитель J-15 с авианосца «Шаньдун» преследовал патрульный самолёт ВМС P-3C, который вёл наблюдение в воздушном пространстве над открытым морем в Тихом океане. Истребитель неоднократно резко приближался на одной высоте и временами подлетал на расстояние около 45 метров.

8 числа также произошёл инцидент, когда истребитель пересёк курс P-3C слева направо на расстоянии около 900 метров впереди — расстояние, которое P-3C мог бы преодолеть за несколько секунд. Предполагается, что J-15 в оба дня нёс ракетное вооружение.











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