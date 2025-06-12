Гендерное равенство: Япония остаётся на 118-м месте — отставание в политике, последнее место в G7

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Лондон, 11 июня (Jiji Press) — Всемирный экономический форум (ВЭФ) 11 числа опубликовал версию «Индекса гендерного разрыва» за 2025 год, показывающего степень гендерного равенства в странах мира. Общий рейтинг Японии составил 118-е место из 148 стран — без изменений по сравнению с прошлым годом. Из-за медленного улучшения в политической сфере страна вновь заняла последнее место среди семи развитых стран (G7).

Рейтинг представляет собой индекс степени равенства в четырёх областях: политика, экономика, образование и здравоохранение. Общий индекс Японии составил 66,6%, что представляет незначительное улучшение по сравнению с прошлым годом (66,3%). Однако в политической сфере страна заняла 125-е место, значительно откатившись от прошлогоднего рекордного 113-го места из-за снижения доли женщин-министров с 25% до 10%.

Первое место в общем рейтинге 16-й год подряд заняла Исландия. За ней следуют Финляндия и Норвегия — тройка лидеров осталась той же, что и в прошлом году. С момента первого исследования в 2006 году неизменной остаётся тенденция доминирования скандинавских стран в топ-10.

ВЭФ отметил, что на устранение гендерного разрыва во всём мире потребуется 123 года, и привёл в пример Саудовскую Аравию и Мексику, которые, сделав достижение гендерного равенства приоритетной политической задачей, демонстрируют быстрый экономический рост. Форум призвал страны активизировать усилия, подчеркнув, что устранение гендерного разрыва является «важной движущей силой экономического возрождения».







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