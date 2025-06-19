Япония создаст 10 000 рабочих мест за счет переноса предприятий из Токио

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Токио, 13 июня (Jiji Press) — Правительство Японии заочным решением кабинета министров утвердило «базовую концепцию» на предстоящее десятилетие для реализации ключевой политики правительства Исиба Сигэру «Региональное возрождение 2.0». С целью устранения сверхконцентрации в Токио поставлена задача создать около 10 000 рабочих мест в регионах к 2027 финансовому году за счет переноса штаб-квартир предприятий.

Инициатива призвана решить усугубляющуюся проблему кадрового дефицита в регионах, обеспечить общенациональный экономический рост и построить устойчивое общество. До конца года планируется разработать «комплексную стратегию», детализирующую концепцию, а муниципалитетам предстоит пересмотреть свои региональные стратегии развития.

Концепция предусматривает активное содействие переносу и расширению корпоративных штаб-квартир для формирования новых трудовых ресурсов и миграционных потоков в регионы. Центральное правительство будет способствовать использованию «налоговой системы укрепления региональных баз», стимулирующей корпоративные переезды, а также рассмотрит возможность её корректировки на основе анализа практического применения. Для релокации государственных учреждений предложены различные модели, включая «перенос отдельных департаментов», и начат сбор соответствующих предложений от регионов.

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