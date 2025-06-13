Атака на Иран: правительство Японии обещает всемерную защиту граждан

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Токио, 13 июня (Jiji Press) -- Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса заявил 13 июня на пресс-конференции в связи с нападением Израиля на Иран: «Правительство обеспечит всемерную защиту находящихся за границей японских граждан и продолжит прилагать все необходимые дипломатические усилия во избежание дальнейшего обострения ситуации».







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